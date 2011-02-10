У столиці Єгипту святкують перемогу революції

Командування збройних сил Єгипту не дозволило Хосні Мубараку призначити своїм наступником віце-президента Омара Сулеймана, повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал "Аль-Джазіра".

Раніше в телезверненні до нації офіційний армійський представник заявив, що військові зобов`язуються виконати всі вимоги противників режиму, головним з яких була відставка Мубарака з посади президента.

Водночас з різних джерел як у самому Єгипті, так і в США і інших країнах продовжує надходити інформація про те, що ввечері 10 лютого президент оголосить про свою відставку, офіційного підтвердження цієї інформації ще немає.

Хто саме стане наступником Мубарака, ще не зрозуміло: за єгипетською конституцією, влада повинна бути передана спікерові парламенту Фатхі Соруру, проте переговори з цього приводу ще тривають.

Призначення Сорура тимчасовим главою держави може бути негативно сприйняте демонстрантами, які вважають парламент нелегітимним, оскільки той був вибраний з численними порушеннями. Через це, можливо, новим керівником країни може стати якась нейтральна фігура, яка влаштовує супротивників режиму.

Тим часом сам Мубарак, за повідомленням каналу "Аль-Арабія", залишив столицю і вилетів в Шарм ель-Шейх.

Демонстранти, що продовжують мітингувати на площі Тахрір в центрі Каїра, із захопленням сприйняли ці новини - там не припиняється святкування перемоги революції.