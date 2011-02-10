Єгипетська опозиція боїться військового перевороту

Представник єгипетського опозиційного руху "Брати-мусульмани" Ессам Еріан заявив, що побоюється, що єгипетська армія готує військовий переворот в країні, повідомляє Бі-бі-сі.

"Усе це схоже на військову змову. Я дуже схвильований і стурбований. Проблема не в президенті, проблема в режимі", - сказав він в інтерв`ю Reuters.

Раніше командуючий збройними силами в районі Каїра генерал Хассан аль-Руені звернувся до опозиції і пообіцяв, що "всі вимоги будуть виконані сьогодні".

До цього на засіданні вищої ради збройних сил було ухвалено "підтримати законні вимоги народу".

Якийсь час назад прем`єр-міністр Єгипту Ахмед Шафік повідомив Арабську службу Бі-бі-сі, що можливість відставки президента обговорюється, і рішення стане відоме в самий найближчим часом.