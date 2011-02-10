Демонстранти обурені телезверненням єгипетського президента

Президент Єгипту Хосні Мубарак почав звернення до нації в прямому ефірі національного телебачення з 45-хвилинним запізненням. Почав з обіцянки суворо покарати неназваних осіб, що "заподіяли шкоди" єгипетському народові, і не схилятися перед тиском з-за кордону, від кого б такий не походив.

Він говорив про плавну передачу владі, про національний діалог, прозорі вибори і намір створити комісію для розробки поправок в конституцію. Підтвердив колишню обіцянку не балотуватися на новий термін у вересні, але не оголосив, як очікувалося, про негайну відставку, повідомляє Бі-бі-сі.

Мубарак підтвердив намір керувати Єгиптом до виборів у вересні 2011 року, заявив, що підготував зміни до п`ятьох статей конституції країни і передав частину повноважень 75-річному віце-президентові Омарові Сулейману, призначеному віце-президентом два тижні тому, а до того багаторічного керівника єгипетської розвідки.

Він заявив, що звертається, зокрема, до присутніх на площі Тахрір і додав, що загиблі впродовж подій останніх тижнів "померли недаремно".

Як передає телеканал "Аль-джазіра", на площі до трьох мільйонів чоловік. Кореспондент CNN, який знаходиться на місці подій, назвав це "певним перебільшенням", але підтвердив, що площа заповнена народом.

CNN показує в прямому ефірі демонстрантів, що реагують на слова Мубарака гучним скандуванням: "Геть, геть!". Учасники мітингу масами залишають площу і рухаються в напрямку штаб-квартири державного телебачення. Подальші наміри демонстрантів поки невідомі.