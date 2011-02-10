Віце-президент Єгипту був в ефірі 8 хвилин

Через півгодини після закінчення телезвернення до нації президента Єгипту Хосні Мубарака на екранах національного телебачення з`явився віце-президент країни Омар Сулейман.

У виступі, що тривав 8 хвилин, він підтримав позицію Мубарака, який відмовився йти з посади, і також говорив про "плавну передачу владі відповідно до закону і конституції" та "національний діалог".

Він призвав молодих людей, присутніх на площі Тахрір, "повернутися додому і на роботу", назвавши їх при цьому "героями Єгипту" і порадивши не прислухатися до неназваних "супутникових телеканалів", цитує Бі-бі-сі.