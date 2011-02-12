У Москві після «Дня Гніву» було затримали 18 учасників мітингу

У Москві після «Дня Гніву» було затримано 18 учасників мітингу, зокрема один з організаторів Сергій УДАЛЬЦОВ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі опозиційного руху «Лівий фронт» – 10 з них були доставлені в райвідділок «Китай –город», ще 8 – до відділення «Якиманка».

За інформацією представника УВС по Центральному адміністративному округу, Москви було затримано 14людей.

Як повідомляв УНІАН, на мітинг зібралося декілька сотень осіб. Мітинг відбувався під гаслами «Пора змінювати владу! Пора змінювати курс!», «Досить знищувати науку, медицину і освіту!», «Немає зростанню цін і тарифів!», «Повернімо собі місто! Наведемо лад в Москві!»

Після закінчення заходу група опозиціонерів на чолі з С.УДАЛЬЦОВИМ попрямували до будівлі Адміністрації Президента РФ, щоб передати свої вимоги, але біля готелю «Метрополь» співробітники 1-го оперативного полку міліції почали їх стали затримувати, оскільки їхня хода не була узгоджена владою.

Основними вимогами «Дня Гніву» є: реальне народовладдя і самоврядування (вільні вибори, прямі вибори губернаторів, прямі вибори мирових і районних суддів); соціальна справедливість (зростання зарплат з випередженням зростання цін на предмети першої необхідності, плата за послуги ЖКГ - не більше 5% від доходу сім`ї, прозорий механізм формування тарифів, зупинка зростання цін на бензин); нормалізація міжнаціональних відносин (ефективна міграційна політика, введення жорсткої відповідальності за використання праці нелегальних мігрантів, рівна оплата праці і соціальні гарантії, незалежно від національності і громадянства); наведення ладу в Москві і Підмосков`ї (вирішення проблеми «обдурених пайовиків», припинення незаконної забудови і зносу гаражів, перегляд Генплану на користь громадян, збереження історичних пам`ятників і природоохоронних територій, порятунок Химкинського лісу, розумне рішення транспортної проблеми, повноцінне розслідування підсумків діяльності колишньої московської влади).