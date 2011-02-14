Армія Єгипту: страйки ведуть до негативних наслідків
20:58, 14 лютого 2011Світ
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Вища рада збройних сил Єгипту, яка взяла владу в країні після відставки президента Хосні Мубарака, закликала громадян утриматися від проведення страйків і демонстрацій, повідомляє Бі-бі-сі.
"Такі страйки в цей непростий час ведуть до негативних наслідків", - зазначається в заяві, поширеній у понеділок.
У своєму зверненні Вища рада збройних сил Єгипту "закликає громадян і профспілки виконувати свою роль в повному обсязі".
На минулому тижні в Єгипті почалися страйки медиків і представників інших професій.
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