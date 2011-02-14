Армія Єгипту: страйки ведуть до негативних наслідків

Вища рада збройних сил Єгипту, яка взяла владу в країні після відставки президента Хосні Мубарака, закликала громадян утриматися від проведення страйків і демонстрацій, повідомляє Бі-бі-сі.

"Такі страйки в цей непростий час ведуть до негативних наслідків", - зазначається в заяві, поширеній у понеділок.

У своєму зверненні Вища рада збройних сил Єгипту "закликає громадян і профспілки виконувати свою роль в повному обсязі".

На минулому тижні в Єгипті почалися страйки медиків і представників інших професій.