Намір НАТО співпрацювати з Україною не слабшав, незважаючи на її позаблоковий статус.

Про це заступник помічника Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки, спеціальний представник Генсека НАТО з питань зв`язків з країнами Кавказу і Середньої Азії Джеймс АППАТУРАЙ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ми поважаємо вибір українського уряду і українського народу про свій розвиток – про позаблоковий статус. Наш намір співпрцювати з Україною відтоді не слабшав, і ми продовжуємо пам`ятати ті зобов`язання, які взяли на себе в Бухаресті», - сказав Д.АППАТУРАЙ.

За його словами, Альянсу уявляється очевидним те, що український уряд має намір і далі розвивати свою співпрацю з НАТО в найрізноманітніших сферах.

При цьому він, зокрема, нагадав, що Україна зараз активно продовжує брати участь у різних операціях НАТО.