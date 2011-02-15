Вишеградська група сподівається, що Україна зробить великий крок

21:28, 15 лютого 2011
Світ
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"Європа повинна бути відкрита"

Вишеградська група підтримує євроінтеграційні прагнення України і сподівається на їх активізацію в 2011 році.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками переговорів глав урядів Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Австрії, Німеччини, України в Братиславі в рамках саміту, присвяченого 20-й річниці Вишеградської групи, прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК.

«Я думаю, що угорське і польське головування будуть тими головуваннями, які дадуть більш активний імпульс… ми сподіваємося, що наступний великий крок буде зроблений і Україною», - сказав Д.ТУСК.

При цьому він додав, що держави Вишеградської четвірки переконані, що Європа повинна бути відкрита для країн, які розділяють європейські цінності.

 

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