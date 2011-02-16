Зростання цін на харчі призвело до зубожіння 44 мільйонів людей

За даними Світового банку, на які посилається Радіо Свобода, зростання світових цін на продовольство з червня минулого року призвело до зубожіння 44 мільйонів мешканців країн, що розвиються.

Президент банку Роберт Зеллік схарактеризував цю тенденцію як небезпечну і зазначив, що дані оприлюднено напередодні зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків країн "Великої двадцятки".

Форум відкривається 19 лютого в Парижі.