Зростання цін на харчі призвело до зубожіння 44 мільйонів людей
01:26, 16 лютого 2011Світ
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Дані Світового банку
За даними Світового банку, на які посилається Радіо Свобода, зростання світових цін на продовольство з червня минулого року призвело до зубожіння 44 мільйонів мешканців країн, що розвиються.
Президент банку Роберт Зеллік схарактеризував цю тенденцію як небезпечну і зазначив, що дані оприлюднено напередодні зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків країн "Великої двадцятки".
Форум відкривається 19 лютого в Парижі.
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