Грузинського опозиціонера застрелив його підопічний

30-річний Георгій Барателі, який застрелив в центрі Тбілісі опозиційного громадського діяча Гурама Шарадзе, декілька років знаходився під його опікою і проживав у нього вдома, передає ІА REGNUM.

Як розповів зять убитого, Барателі - сирота. Шарадзе узяв над юнаком опіку і поселив у себе удома в Тбілісі. Потім Шарадзе відправив Барателі до Швейцарії, де той скоїв якесь правопорушення.

За словами родича Шарадзе, Барателі не хотів повертатися до Грузії, але його "звідти викупили і привезли". Після цього молодий чоловік посварився з опікуном, і останні декілька років вони не підтримували стосунків.

За даними грузинської телекомпанії "Руставі-2", Барателі раніше працював в телестудії "Аудієнція" з сином Шарадзе Лашею, якого вбили кілька років тому.

Нагадаємо, Барателі був затриманий поліцейським патрулем невдовзі після злочину, скоєного в неділю увечері біля офісу страхової компанії "Алдагі" на проспекті Мелікишвілі.

Згідно з уточненими даними, вбивця випустив з пістолета не менше п`яти куль, які влучили Шарадзе в голову і груди. Барателі не заперечував причетність до злочину, проте поки не пояснив мотиви вбивства.

Слідчі сподіваються одержати додаткову інформацію, вивчивши зйомки камери відеоспостереження, встановленої біля входу в офіс.

За даними ІА REGNUM, Барателі чинив опір співробітникам поліції, внаслідок чого був поранений і відправлений до Михайлівської лікарні Тбілісі. Між тим РІА Новости повідомляє, що зловмисник чинити опір затриманню не став.

67-річний Гурам Шарадзе був академіком і професором філології Тбіліського держуніверситету. На початку 1990-х років він активно займався політикою і був соратником першого президента Грузії Звіада Гамсахурдія, а також депутатом грузинського парламенту (до 2004 року). Останні роки Шарадзе присвятив себе науковій роботі і очолював опозиційний суспільно-політичний рух "Мова. Батьківщина. Віра".

Лента.ру