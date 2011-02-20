Під обстрілами у Лівії загинули від 100 до 200 осіб

За даними правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), за останні дні в результаті протистояння демонстрантів і силовиків в містах Лівії загинули щонайменше 104 людини, повідомляє Бі-бі-сі. Зокрема, щонайменше 22 людини були вбиті і сотень поранені під час зіткнень учасників похоронної процесії і військових в місті Бенгазі.

Лікарні Бенгазі переповнені, в них не вистачає медикаментів і перев`язувальних матеріалів.

За словами очевидців, в учасників похоронної процесії стріляли снайпери. Обстріл вівся також з кулеметів і великокаліберної стрілецької зброї. За повідомленням CNN з посиланням на лікаря місцевої лікарні, для розгону демонстрантів в Бенгазі вогонь вівся з вертольотів.

Дані про загиблих і постраждалих в акціях протесту сильно відрізняються. ІТАР-ТАСС з посиланням на супутниковий телеканал Аль-Джазіра" повідомляє, що близько 200 осіб загинули і ще майже 800 одержали поранення.

Робота ЗМІ в Лівії утруднена, тому перевірити інформацію часто неможливо, зазначає Лента.ру. У ніч на суботу в країні був відключений інтернет, мобільний зв`язок працює з перебоями. Країна фактично закрита для іноземних журналістів.