З Лівії до Києва повернувся четвертий літак з евакуйованими

З Лівії сьогодні повернувся ще один літак з 13 українцями та 21 громадянином інших держав на борту.

Як повідомив УНІАН прес-секретар МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ, лайнер "Міжнародних авіаліній України" приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 20:45 за київським часом.

За його словами, окрім українців у "Бориспіль" прилетіли один громадянин Португалії, один - Румунії, один - Польщі, вісім - Сербії, шість - Болгарії, один Таджикистану, один - Киргизії і два громадянина Хорватії.

“Це четвертий літак, який відправила України для евакуації своїх громадян з території Лівії", - підкреслив О.ДІКУСАРОВ.