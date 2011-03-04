Обама: Каддафі має піти

Барак Обама заявив, що лівійський лідер Муаммар Каддафі втратив право очолювати країну і повинен піти, повідомляє Бі-бі-сі.

Це перший раз, коли Обама особисто закликав Каддафі залишити владу. Обама також попередив лівійських можновладців, що світ неминуче притягне їх до відповіді.

Заява прозвучала під час прес-конференції американського лідера з президентом Мексики.

"США і весь світ, як і раніше, обурені жахливим насильством щодо громадян Лівії. США допомагають запобігти подальшому насильству, ввівши безпрецедентні санкції до керівництва Лівії і підтримуючи сподівання лівійців", - сказав Обама.

Обама також повідомив, що американські військові літаки допоможуть евакуювати громадян Єгипту, яким довелося тікати з Лівії до Тунісу.

"... Я дозволив використати американські військові літаки, щоб допомогти повернутися додому єгиптянам, які дісталися до туніського кордону. Я також дозволив агентству міжнародного розвитку (USAID) використовувати цивільну авіацію для допомоги жителям інших країн, щоб ті могли повернутися додому", - сказав він.

Обама також повідомив, що доручив USAID відправити на лівійський кордон групи фахівців, які будуть разом з ООН, неурядовими організаціями і іншими міжнародними партнерами допомагати лівійцям.