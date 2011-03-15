У зруйнованій землетрусом і цунамі Японії прокинувся вулкан

Вулкан Сінмое прокинувся після тимчасового затишшя на південному заході Японії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Джихан.

У повітря на висоту до чотирьох кілометрів летять попіл і каміння. Фахівці присвоїли вулканічній активності три з п`яти балів за шкалою небезпеки.

Влада префектури Міядзакі, де розташований вулкан, закликає жителів триматися якнайдалі від Сінмое. З небезпечної зони евакуювали людей.

Сінмое знаходиться за 1500 кілометрів від району землетрусу. Від початку цього року він вивергався більше десяти разів. Фахівці ще не встановили напевно, чи став причиною виверження вулкана найсильніший в історії країни землетрус і цунамі, яке послідувало за ним.