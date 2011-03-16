У Японії кажуть вже про 11 тисяч загиблих і зниклих без вісті

Японська поліція говорить вже про 11 тисяч загиблих і зниклих без вісті після землетрусу

Кількість загиблих і зниклих без вісті в результаті катастрофічного землетрусу і цунамі на північному сході Японії перевищила 11 тисяч осіб.

Такі дані розповсюдили в середу представники японської поліції.

Офіційно підтверджена загибель 3 тисяч 676 осіб, кількість зниклих без вісті перевищує 7,5 тис.

Минулої неділі шеф поліції префектури Міягі, по якій стихія завдала найбільш нищівного удару, заявив про те, що тільки в даному регіоні загиблих буде не менше 10 тисяч осіб.

Газета.ру