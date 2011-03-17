Росія може відмовитися від "Південного потоку"

Росія може відмовитися від газопроводу "Південний потік", пише газета "КоммерсантЪ" з посиланням на віце-прем`єра РФ Ігоря Сєчіна.

Російський уряд вивчає варіанти здешевлення проекту газопроводу "Південний потік", зокрема альтернативну можливість транспортування російського газу до Європи не трубопроводом, а у вигляді скрапленого природного газу (СПГ).

"Наразі "Газпром" і уряд вивчають різні варіанти мінімізації витрат при реалізації проекту "Південний потік". Варіант з будівництвом заводу із скраплення газу на Чорному морі може стати доповненням або однією з альтернатив трубопровідному варіанту, - заявив він "Коммерсантуі". - Причому завод з виробництву СПГ може бути побудований і на півночі Росії під ямальський газ".

Минулого тижня прем`єр-міністр Володимир Путін доручив голові Міненерго опрацювати варіант з будівництвом заводу з виробництва СПГ на березі Чорного моря.

"Завод з СПГ є гармонійною складовою частиною проекту "Південний потік". Але якщо ми зіткнемося з нездоланними перешкодами при реалізації проекту, ця складова частина може стати і повною альтернативною трубопровідному варіанту", - заявив виданню прес-секретар прем`єра Росії Дмитро Песков.

За інформацією "Коммерсанта", до пошуку альтернативних варіантів Росію підштовхнула непоступливість Туреччини, яка поки не дала дозволу на прокладку труби в своїй ексклюзивній економічній зоні.