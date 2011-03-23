Серед викрадених в Лівані, ймовірно, є вихідці з України

Сім громадян країн Європи були викрадені в середу в східній частині Лівану, пише Бі-бі-сі. За повідомленнями преси, серед заручників були вихідці з України і Естонії.

Як передають місцеві служби безпеки, на туристів напала озброєна група людей, коли вони їхали на велосипедах в районі долини Бекаа. Після цього заручників посадили в два фургони і вивезли в невідомому напрямку.