Латвійські депутати обирають Президента країни

На пост глави держави претендують два кандидати

Сейм Латвії вибирає сьогодні Президента країни. Як передає радіо «Свобода»,пост глави держави оспорюють два кандидати. Від опозиції - Айвар ЕНДЗІНЬШ, від правлячої коаліції - Валдіс ЗАТЛЕРС. Впливовий політик А.ЕНДЗІНЬШ - екс-голова Конституційного Суду - неодноразово піддавався критиці за 30-річне перебування в компартії. В.ЗАТЛЕРС - хірург-травмотолог - не має широкої популярності. Президента в Латвії обирає не народ, а депутати парламенту.

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