Латвійські депутати обирають Президента країни

09:36, 31 травня 2007
Світ
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На пост глави держави претендують два кандидати

Сейм Латвії вибирає сьогодні Президента країни.

Як передає радіо «Свобода»,пост глави держави оспорюють два кандидати. Від опозиції - Айвар ЕНДЗІНЬШ, від правлячої коаліції - Валдіс ЗАТЛЕРС.

Впливовий політик А.ЕНДЗІНЬШ - екс-голова Конституційного Суду - неодноразово піддавався критиці за 30-річне перебування в компартії. В.ЗАТЛЕРС - хірург-травмотолог - не має широкої популярності.

Президента в Латвії обирає не народ, а депутати парламенту.

 

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