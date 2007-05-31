Латвійські депутати обирають Президента країни
09:36, 31 травня 2007Світ
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На пост глави держави претендують два кандидати
Сейм Латвії вибирає сьогодні Президента країни.
Як передає радіо «Свобода»,пост глави держави оспорюють два кандидати. Від опозиції - Айвар ЕНДЗІНЬШ, від правлячої коаліції - Валдіс ЗАТЛЕРС.
Впливовий політик А.ЕНДЗІНЬШ - екс-голова Конституційного Суду - неодноразово піддавався критиці за 30-річне перебування в компартії. В.ЗАТЛЕРС - хірург-травмотолог - не має широкої популярності.
Президента в Латвії обирає не народ, а депутати парламенту.
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