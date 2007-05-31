Ющенко дав інтерв`ю на хорватському телебаченні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає важливість співробітництва України та Хорватії у таких сферах як літако- та машинобудування.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО, який перебуває з візитом у Хорватії, сьогодні у Загребі дав інтерв’ю Першому каналові хорватського державного телебачення «ХРТ-1».

Серед головних тем інтерв’ю – внутрішньополітична ситуація в Україні та врегулювання парламентської кризи, зовнішньополітичні пріоритети України та євроінтеграційні прагнення, двосторонні відносини України й Хорватії.

Говорячи про взаємини України з Хорватією, В.ЮЩЕНКО відзначив важливість співробітництва двох країн у таких сферах як літако- та машинобудування, медицина, фармакологія, туристичній галузі, співробітництво із розбудови інфраструктури, зокрема, у контексті підготовки України до проведення чемпіонату Євро-2012, а також військово-технічної співпраці.

Президент України сьогодні у Загребі мав зустріч із прем’єр-міністром Республіки Хорватія Іво САНАДЕРОМ. Сторони, зокрема, обговорили співробітництво України й Хорватії в інвестицій сфері, у галузях освіти, медицини та фармакології.

Як повідомляє прес-служба Президента України, щодо інвестиційних проектів, мова йшла про відкриття в Україні лікарні «Магдалена», проект якої курує уряд Хорватії.

Порушувалося питання щодо створення сприятливих умов для українського бізнесу в Хорватії.

В.ЮЩЕНКО та І.САНАДЕР також обговорили тему долучення України до зони вільної торгівлі країн Центральної Європи.

Серед інших тем, про які йшлося на зустрічі, – підтримка української національної меншини в Хорватії та хорватської – в Україні.

Сторони також домовилися про обмін під час літнього періоду студентами, які вивчають хорватську та українську мови для мовної практики.

Президент України запросив І.САНАДЕРА взяти участь у саміті ГУАМ, що відбудеться у червні в Баку. У свою чергу, прем’єр-міністр Хорватії запросив В.ЮЩЕНКА на саміт країн-кандидатів на вступ до НАТО, який відбудеться у Дубровнику.