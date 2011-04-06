Франція видасть Україні чечнця, розшукуваного за вбивство

Суд міста По на південному заході Франції прийняв рішення задовольнити запит про екстрадицію до України вихідця з РФ Мусліма ДЕНІЄВА, якого українська влада розшукує за підозрою у вбивстві.

Як передає РІА «Новости», уродженець Чечні М.ДЕНІЄВ, який отримав у 2010 році французьке громадянство, 19 лютого був зупинений поліцією в районі По за невелике порушення ПДР. В ході перевірки документів співробітники поліції встановили, що українська влада видала ордер на арешт М.ДЕНІЄВА за підозрою в умисному вбивстві, скоєному групою осіб, яке сталося в березні 2010 року, до отримання підозрюваним французького громадянства.

За словами адвокатів М.ДЕНІЄВА, його брат - чеченський бойовик, що відбуває в Росії тюремний строк за статтею "тероризм". Адвокати побоюються, що в результаті видачі їх підзахисного Україні він може опинитися в руках російської влади.

У 2005 році М.ДЕНІЄВ приїхав до Франції, де отримав політичний притулок. Разом з дружиною і трьома дітьми він проживає в районі По.

У поширеному сьогодні повідомленні МВС України йдеться, що затриманий у Франції росіянин підозрюється в скоєні в Україні вбивства з корисливих мотивів. За даними відомства, злочин був скоєний в березні 2010 року в місті Біла Церква Київській області. У міжнародний розшук за каналами Інтерполу і за запитом департаменту кримінального розшуку МВС України був оголошений 32-річний громадянин Росії. Генеральна прокуратура України направила до Франції всі необхідні для екстрадиції документи.