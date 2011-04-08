Віце-прем'єр: Грузія за 2-3 роки буде готова до вступу в НАТО

Обичнийгрузія має намір продовжити реформи, які були позитивно оцінені Північноатлантичним альянсом, і вважає, що через 2-3 роки з технічної точки зору країна буде готова до вступу в НАТО, заявив віце-прем`єр Грузії, госминистр з питань інтеграції до європейських і евроатлантічеськіє структур Георгій Барамідзе.

Заява послідувала після зустрічі із спеціальним представником генерального секретаря НАТО по Південному Кавказу і Центральній Азії Джеймсом Аппатураєм, прибулим в Тбілісі у четвер.

По словах Барамідзе, у Грузії є всі необхідні інструменти на шляху інтеграції в НАТО - Щорічна Національна програма (ANP) і комісія "Грузія-НАТО". "У Грузії є все для того, щоб продовжити ті демократичні реформи і реформи у сфері оборони й безпеки, які донині були оцінені позитивно, і стати членом НАТО. Природно, на це знадобиться певний час, ми вважаємо, що знадобиться 2-3 роки для того, щоб підготуватися з технічної точки зору", - цитує РІА "Новини".

У рамках візиту до Грузії Аппатурай провів також зустрічі з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, головою МЗС Гріголом Вашадзе, головою парламенту і рядом депутатів, представниками опозиції, а також із студентами Тбіліського державного університету.