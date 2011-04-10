У Варшаві почався День пам'яті загиблих в смоленській катастрофі

Жалобні заходи, присвячені першій річниці авіакатастрофи під Смоленськом 10 квітня 2010 року, почалися в Польщі богослужінням, передає з Варшави кореспондент РІА "Новости".

Вони проходитимуть в різних польських містах цілий день, офіційна частина відбудеться в столиці.

О 7-й ранку за місцевим часом в аеропорту Окенче, з якого злітав президентський Ту-154 рік тому, почалося богослужіння за участю родичів загиблих, представників ЗМІ туди не пустили.

О 8.41 (час катастрофи) почнуться офіційні заходи.

Жертв трагедії вшанують президент і прем`єр Польщі, інші представники влади. Зокрема, о 10.30 вони покладуть квіти до пам`ятника жертвам катастрофи на варшавському кладовищі "Повонзки". Потім у варшавських костьолах на спомин про загиблих пройдуть меси. Офіційна частина закінчується о 19.00 концертом в Національній Опері.

Вже зараз біля президентського палацу збираються люди. Як повідомлялося раніше, в маніфестаціях, які пройдуть з раннього ранку до пізнього вечора в центрі міста, візьмуть участь більше 60 тисяч осіб. За порядком в місті стежитимуть більше 2 тисяч представників правоохоронців.