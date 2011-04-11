Генсек ООН наказав відкрити вогонь по бункеру екс-президента Кот-д'Івуару

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун підтвердив, що віддав вказівку "блакитним каскам" знову застосувати силу проти президента Лорана Гбагбо, який програв у грудні вибори в Кот-д`Івуарі, але відмовляється віддати владу.

"Приблизно о 17.00 за абіджанським часом сьогодні сили ООН в Кот-д`Івуарі провели військову операцію, щоб припинити використання важкого озброєння, яке загрожує мирному населенню Абіджана та нашим миротворцям. На моє прохання французькі сили "Одноріг" (Licorne) продовжили необхідну підтримку силам ООН", - цитує заяву Пан Гі Муна РІА "Новости".

Генсек повідомив, що про це він інформував Раду Безпеки ООН.

"Я особливо занепокоєний гуманітарною ситуацією по всій країні і порушенням прав людини. Цивільні страждають від цього насильства, бої повинні бути припинені. Пан Гбагбо повинен негайно піти", - заявив Пан Гі Мун.

В Абіджані протягом кількох днів сили лідера опозиції Алассана Уаттари за підтримки місії ООН, який переміг на виборах, і французьких військових сил марно намагаються захопити резиденцію Гбагбо. У цьому найбільшому місті країни розташовані більшість посольств різних країн, частина співробітників яких вже евакуйована.