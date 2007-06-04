НАТО: вислови Путіна викликають жаль

18:41, 04 червня 2007
Світ
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Росія спекулює на питанні ПРО

НАТОВислови президента Росії Володимира Путіна про готовність Москви перенацілити ракети на Європу - у відповідь на встановлення елементів американської ПРО - викликають жаль.

Про це заявив в Брюсселі представник союзу НАТО Джеймс Аппатхурай. 

Він також додав, що єдиною країною, яка спекулює на питанні про перенацілення ракет на Європу, є Росія.

Радіо Свобода

 

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