НАТО: вислови Путіна викликають жаль
18:41, 04 червня 2007Світ
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Росія спекулює на питанні ПРО
Вислови президента Росії Володимира Путіна про готовність Москви перенацілити ракети на Європу - у відповідь на встановлення елементів американської ПРО - викликають жаль.
Про це заявив в Брюсселі представник союзу НАТО Джеймс Аппатхурай.
Він також додав, що єдиною країною, яка спекулює на питанні про перенацілення ракет на Європу, є Росія.
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