Торнадо на півдні США: 10 людей загинули
11:26, 16 квітня 2011Світ
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Поранених - понад 20
Щонайменше 10 осіб загинули в результаті торнадо, що обрушилося на південь США. Поранених понад 20 осіб.
Як повідомляє «Газета.ру», ураган зачепив штати Оклахома, Арканзас, Міссісіпі і Джорджия. У цих штатах введено режим надзвичайного стану.
За повідомленнями місцевих властей, сильний ураган зруйнував велику кількість будинків, шкіл, медичних установ.
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