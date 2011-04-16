Торнадо на півдні США: 10 людей загинули

Поранених - понад 20

Щонайменше 10 осіб загинули в результаті торнадо, що обрушилося на південь США. Поранених понад 20 осіб. Як повідомляє «Газета.ру», ураган зачепив штати Оклахома, Арканзас, Міссісіпі і Джорджия. У цих штатах введено режим надзвичайного стану. За повідомленнями місцевих властей, сильний ураган зруйнував велику кількість будинків, шкіл, медичних установ.

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