Лукашенко: виконавець теракту в метро - унікальна людина від природи

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО не сумнівається, що затриманий у справі про теракт в мінському метро є дійсним виконавцем.

Про це він заявив сьогодні журналістам в Мінську, передає РІА Новости.

"Я напевно не ідіот, якщо беру на себе відповідальність, заявляючи, що злочин розкрито", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

"За місцем його помешкання у Вітебську в підвалі будинку виявлено лабораторію, де він збирав вибухові речовини, звідти вилучено 190 предметів, зокрема метал, кульки, арматуру", - сказав президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО повідомив, що напередодні вночі було проведено слідчий експеримент з виконавцем теракту. "Ми змусили його провести оперативну групу, починаючи від Вітебська і закінчуючи вибухом, тим моментом, коли їх затримували", - сказав президент Білорусі.

За його словами, виконавець теракту, починаючи з квартири у Вітебську, все розповів і показав, як приїхав до Мінська, на якому потягу, скільки привіз кілограмів вибухівки, на яку квартиру, як з подільниками збирав пристрій. "Це співпало повністю. Я абсолютно переконаний, що це так", - зауважив О.ЛУКАШЕНКО.

Він повідомив, що першим було розкрито вибух, здійснений затриманим 3 липня 2008 року в Мінську, – «відбитки пальців співпадають».

Стосуючись особи виконавця теракту, О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що він унікальна людина у царині хімії. "Це унікальна людина від природи і саме в хімії. Трієшник по всіх предметах, а по хімії – відмінник», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він повідомив, що в ході слідства було опитано вчителів виконавця теракту в мінському метро, зокрема викладача з хімії.

О.ЛУКАШЕНКО назвав покидьками тих, хто думає про причетність влади до теракту в мінському метро. "Тільки ідіоти і негідники можуть міркувати таким чином", - заявив він.

"Яким треба бути ідіотом, щоб перекреслити всю роботу. Адже я чимало зробив, щоб у нас було спокійно жити. Спокій і безпека - це бренд нашої країни", - заявив президент Білорусі.

При цьому О.ЛУКАШЕНКО спростував міркування про те, що події в мінському метро стануть приводом для розправи над опозицією. "Це блеф, це повна нісенітниця", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваного в здійсненні вибуху в мінському метро затримано 13 квітня.

Вибух на станції метро "Жовтнева" в Мінську стався увечері, 11 квітня. За останніми даними, загинули 13 осіб, постраждали понад 190.