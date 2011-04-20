Директор МАГАТЕ вважає, що світ не відмовиться від ядерної енергетики
11:11, 20 квітня 2011Світ
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Каже: це екологічна енергія
Генеральний директор МАГАТЕ Юкія АМАНО вважає, що світ не відмовиться від ядерної енергетики, тому наголошує на необхідності збільшувати безпеку ядерних об’єктів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Чорнобилі на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Генеральним секретарем ООН Пан Гі МУНОМ.
«Нам потрібна енергія, чиста енергія», - сказав Ю.АМАНО.
Він зауважив, що ядерна енергія є більш екологічною, тому країни не відмовляться від її використання.
Водночас, Ю.АМАНО вважає, що від аварії на Чорнобильській АЕС та на АЕС «Фукусіма-1» треба винести уроки.
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