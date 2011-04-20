У Мінську за підозрою у причетності до теракту арештували правозахисників
За нецензурну лайку - 10 діб арешту
У Білорусі заарештовані двоє правозахисників за підозрою у причетності до теракту в мінському метро 11 квітня.
Як повідомляє білоруська служба радіо "Свобода", заарештовані представники Вітебського відділення Білоруського Гельсінського комітету Павло ЛЕВІНОВ і голова Вітебської організації Об`єднаної громадянської партії Ольга КАРАЧ.
Крім того, був затриманий і чоловік О.КАРАЧ - Олег БОРЩЕВСЬКИЙ. Під час затримання на всіх були складені протоколи, у яких наголошувалося, що причиною арешту стала підозра у причетності до теракту в мінському метро 11 квітня.
Проте сьогодні усім затриманим пред`явлені звинувачення у хуліганстві. На даний час у Мінську у цих справах проходить судове засідання.
"Суд оштрафував О.КАРАЧ на 700 тисяч білоруських рублів", - повідомляє радіостанція.
О.БОРЩЕВСЬКОГО також за нецензурну лайку засуджено на 10 діб адміністративного арешту.
Протягом дня суд також розгляне справу П.ЛЕВІНОВА.