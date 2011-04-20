Путін пояснив Держдумі Росії, чим ЦК відрізняється від ЧК

Прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляє, що в Росії не вводитимуться обмеження в Інтернеті.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сьогодні заявив, виступаючи в Держдумі Росії.

«Знаєте, як жартома питали, чим ЦК відрізняється від ЧК. ЦК – цикає, а ЧК - чикає. Ми нічого чикати не збираємося», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, Інтернет – це не тільки інструмент для вирішення важливих соціальних проблем, а й також можливість спілкування і самовираження людей.

При цьому В.ПУТІН підкреслив, що «основні ресурси знаходяться не в наших руках, а за бугром, точніше за океаном, саме тому це викликає занепокоєння деяких спецслужб». Він уточнив, що йдеться про можливість використання можливостей Інтернету для цілей, які суперечать інтересам суспільства і держави.

«Що стосується моєї особистої думки - не вважаю за можливе щось обмежувати», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники Центру захисту інформації і спецзв'язку ФСБ РФ заявляли, що ФСБ бачить у сервісах Skype і Gmail загрозу національній безпеці.