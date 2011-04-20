Єврокомісія пропонує збільшити бюджет ЄС

Європейська комісія підготувала проект бюджету на 2012 рік, який передбачає збільшення видатків порівняно з нинішнім роком.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив на прес-конференції комісар Європейського Союзу з питань бюджетних і фінансових програм Януш ЛЕВАНДОВСЬКІ.

За словами комісара, згідно з проектом бюджету, видатки наступного року становитимуть 132,7 млрд. євро, що на 4,9% більше, ніж видатки нинішнього року.

У цілому ж, зобов`язання за видатками (з урахуванням програм, розрахованих на кілька років) становитимуть 147,4 млрд. євро, що на 3,7% більше, ніж у 2011 році.

Представляючи проект бюджету, Я.ЛЕВАНДОВСЬКІ назвав його «делікатно збалансованим актом, що об`єднав заходи з економії і заходи зі стимулювання зростання для 500 млн. європейців».

Комісар підкреслив, що проект бюджету не передбачає зростання адміністративних видатків. Разом з тим, планується збільшити видатки на програми, розпочаті ще у 2007 році.

«Деякі проекти, які приносять користь місцевим громадам і бізнесу, можливо, ніколи не були б розпочаті у 2007 році без зобов`язань фінансування з боку ЄС. Припинити їх фінансування – немислимо», - сказав Я.ЛЕВАНДОВСЬКІ.

Він зазначив, що, зокрема, очікується зростання виплат у рамках програми досліджень (на 13,3% - до 7,6 млрд. євро), а також до структурних фондів і фонду подібності (на 8,4% - до 45,1 млрд. євро).

При цьому, за словами комісара, тільки 6% усіх бюджетних видатків передбачається спрямувати на функціонування інститутів Євросоюзу, а 94% будуть повернені платникам податків у вигляді різних програм, які реалізуються за підтримки ЄС.