Лукашенко: Хто нас не послухав 10 років тому, тих кістки вже зогнили

У підозрюваного в здійсненні теракту в Мінську було виявлено ще не менше трьох вибухових пристроїв, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. "Сьогодні правоохоронні органи виявили як мінімум три. І було б ще важче, ніж у метро", - сказав Лукашенко, виступаючи з посланням до білоруського народу і парламенту в четвер.

При цьому Лукашенко заявив, що після теракту рівень безпеки в Білорусії не знизився. "Зараз говорять, що у Лукашенко вибили головний козир - найбезпечніша країна була. Ніякої безпеки ми не втратили. У сім`ї не без виродка", - цитує білоруського лідера РІА "Новости".

Президент Білорусі бачить дві причини теракту, що стався, в Мінську: "Перша - це внутрішня причина. Це ми створили грунт для цього разом із "п`ятою колоною" (опозицією). Друга - зовнішня. Ми перевіряємо все - щонайменші зачіпки. Лукашенко відкинув такі причини для теракту, як міжрелігійна, міжнаціональна ворожнеча, кримінальні розборки і боротьба між олігархами. "Тут немає основи для теракту, на міжрелігійній ворожнечі і на міжнаціональній ворожнечі не міг виникнути цей жах. Ні євреї, ні росіяни тут не могли зробити таке. З бандитами ми розібралися ще 10 років тому. Хто нас тоді не послухав, тих кістки вже зогнили. На основі бізнесу - нам нічого ділити, олігархів у нас немає і власність у держави", - відзначив Лукашенко.

Нагадаємо, що при вибуху в мінському метро 11 квітня загинули 13 осіб, майже 200 були поранені.