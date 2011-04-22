У Сирії в зіткненнях з поліцією загинули 70 людей

У Сирії кількість загиблих у п`ятницю в зіткненнях між демонстрантами і силами безпеки зросла до 70, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцевих правозахисників.

Це найбільша кількість жертв, зареєстрована за п`ять тижнів, протягом яких не вщухають протести з вимогою відставки президента Башара Асада.

В акціях протесту по всій країні взяли участь десятки тисяч людей. Найбільша кількість загиблих зареєстрована в місті Дераа на півдні Сірії і в одному з передмість Дамаску. У місті Хама на заході країни сили безпеки відкрили вогонь, щоб не дати демонстрантам захопити місцеве відділення правлячої партії "Баас".

Напередодні президент Асад відмінив надзвичайний стан, який діяв у Сирії майже півстоліття.

Голова МЗС Великобританії Вільям Хейг засудив сьогоднішнє вбивство демонстрантів і закликав сирійського лідера відмінити надзвичайний стан не на словах, а на ділі.