Білорусь не запросили на засідання "Східного партнерства"

Засідання Парламентської асамблеї програми Євросоюзу "Східне партнерство" (EURONEST), яке відбудеться 3 травня в Брюсселі, пройде без участі представників Білорусі, повідомили в РІА "Новости" в прес-службі Європарламенту.

За словами представника Європарламенту, головною метою зустрічі буде схвалення процедурних правил роботи EURONEST, обрання її співголов, бюро і робочих груп, а також затвердження установчого акту про створення асамблеї.

Програма "Східне партнерство" націлена на зближення ЄС з Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Молдовою, Україною та Білоруссю. Проектом передбачено виділення цим країнам до 2013 року 600 мільйонів євро, які призначені для зміцнення державних інституцій, контролю кордонів і надання допомоги малим компаніям.