Каддафі готовий до мирних переговорів

Муамар Каддафі заявив в своєму телезверненні, що не має наміру йти у відставку і залишати країну, але готовий до переговорів і перемир`я, якщо НАТО "прибере свої літаки", повідомляє Reuters.

"Лівія готова до перемир`я, але перемир`я не може бути лише з одного боку", - заявив Каддафі під час телезвернення, яке почалося рано вранці в суботу і тривало 80 хвилин.

За його словами, припиненню вогню в Лівії перешкоджають авіаудари НАТО по лівійській території. Він знову закликав союзників припинити атаки і дозволити народові Лівії самому вирішити внутрішні проблеми. "Ми не нападали на них і не перетинали море... То чому вони нападають на нас?.. Давайте влаштуємо переговори", - сказав Каддафі.