Каддафі закликав лівійців воювати з Італією

Лівія знаходиться у стані війни з Італією. Про це заявив сьогодні лівійський лідер Муаммар Каддафі, виступаючи на державному телебаченні Лівії.

"Війни хоче лівійський народ і я не можу перешкоджати. Ми вже у стані війни з Італією, оскільки італійці вбивають наших дітей у 2011 році як в 1911. Тому я не можу заборонити лівійцям захищати їх життя і землю і перенести військові дії на територію супротивника", - сказав Каддафі, звинувативши Італію в "новому колоніалізмі".

"Мій друг Сильвіо Берлусконі скоїв злочин, вирішивши брати участь у бомбардуваннях Лівії", - додав полковник.

"Ми хотіли перевернути ту ненависну сторінку в історії наших відносин. Але замість радості і святкувань з приводу закінчення цього періоду (колоніалізму), сьогодні ми стоїмо перед новою колонізацією з боку Італії", - сказав Каддафі.

Італії вдалося закрити історію 30-річної колонізації Лівії після укладання майже 3 роки тому "Договору про дружбу", який підписали Каддафі і прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі. Цей документ передбачав крупні італійські інвестиції до Лівії як "компенсацію", а також допуск італійських компаній у лівійський добувний сектор. На цей час дія договору офіційно припинена.

Рим підтримав і фактично визнав Перехідну національну раду (ПНР) Лівії і бере участь в операції міжнародної коаліції в Лівії.

Newsru