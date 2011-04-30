«Аль-Каїда» готувала теракт у Німеччині

Три заарештованих члени терористичної мережі «Аль-Каїда» збиралися влаштувати теракт у Німеччині, пише німецька газета Die Welt.

Вони збиралися підірвати бомбу, начинену металевими фрагментами, в місці великого скупчення людей. Про це повідомив генпрокурор Німеччини Райнер Грісбаум.

Точна мета планованого теракту поки не встановлена. Газета Bild називає серед можливих об'єктів атаки музичний фестиваль «Євробачення», який пройде в Дюсельдорфі. Саме там у п'ятницю затримали членів терористичної групи.

За інформацією німецької прокуратури, в групі, що займалася, підготовкою теракту, може бути щонайменше сім-вісім осіб.

«Але, можливо, їх було більше», – сказав генпрокурор. Він також додав, що поки рано говорити про спокійну обстановку в Німеччині, оскільки атаки ісламських терористів як і раніше можливі.

Раніше повідомлялося про те, що поліція Дюсельдорфа заарештувала трьох марокканців, підозрюваних у зв'язках із «Аль-Каїдою», у затриманих було вилучено велику кількість вибухівки.

«Нам вдалося запобігти прямій і неминучій загрозі», – заявив міністр внутрішніх справ Ганс-Петер Фрідліх. На його думку, те, що сталося, доводить, що «Німеччина продовжує залишатися роздоріжжям міжнародного тероризму», а значить, німцям варто і далі «бути пильними».

Співробітники прокуратури і поліції розслідували можливі зв'язки трьох затриманих з «Аль-Каїдою» з 15 квітня. Проте офіційні звинувачення їм будуть висунуті тільки у суботу у Федеральному суді.

«Газета.Ru»