Гаазький суд видасть ордер на арешт Каддафі і його сина

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі цього тижня видасть ордер на арешт п`ятьох членів лівійського уряду, зокрема самого лідера Джамахірії Муамара Каддафі та його старшого сина Сейф аль-Іслама, повідомляє телеканал Al Arabiya, в розпорядження якого потрапила доповідь головного прокурора суду Луїса Морен-Окампо.

Також, швидше за все, в ордері на арешт фігуруватимуть імена екс-голови МЗС Лівії Муси Куси, який утік до Великобританії та директора служби зовнішньої безпеки Лівії Абу Зейд Омар Дурдаха, який, можливо, переховується нині в Тунісі.

Раніше Газета.ру повідомляла, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі має докази того, що уряд Лівії, перш ніж у країні спалахнула громадянська війна, планував придушити невдоволення, вдаючись до вбивств громадян.

Очікується, що Морен-Окампо представить свою доповідь Раді Безпеки ООН у четвер.