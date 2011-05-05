У розпал весни Польщу завалило снігом

Польщу в розпал весни завалило снігом. Хуртовина обрушилася на південно-західну частину країни, залишивши без електрики 80 тисяч будинків.

Одними з перших потужність стихії відчули на собі автомобілісти. На дорогах розбилися десятки машин, оскільки водії вже встигли замінити зимову гуму на літню. Рух по деяких магістралях довелося закрити через те, що їх не встигли розчистити.

Негода внесла корективи і до графіку руху поїздів - велика кількість составів затримуються, частину рейсів скасовано.

Все це стало неприємним сюрпризом для тих, хто повертався додому після травневих свят - якраз у вівторок, 3 травня, Польща відсвяткувала День Конституції.

Відзначимо, що снігопад почався ще з початку тижня і припав на державне свято в Польщі - день Конституції. Тож полякам довелося під снігом відзначати 220-у річницю прийняття першої національної Конституції.

Найбільше снігу випало на заході і південному заході Польщі в містах Вроцлав, Клодзко, Зелена Гура.

Нагадаємо, з початком травня Росія теж пережила значне пониження температури та снігопади. Сніг пішов у Петербурзі і Ленінградській області. Температура там складала всього чотири градуси нижче нуля.

ТСН