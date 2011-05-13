Лівійські опозиціонери представили свій план у Вашингтоні

01:08, 13 травня 2011
Світ
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Сьогодні зустріч у Білому домі 

Лідер лівійської повстанської організації - Національної перехідної ради - представив у Вашингтоні план демократичних перетворень після повалення режиму Муамара Каддафі, повідомляє Радіо Свобода.

Махмуд Джабріль виступив перед ученими у Вашингтоні. Він заявив, що лідери опозиційних сил мають намір скликати конгрес представників усіх регіонів Лівії - для обрання конституційної комісії. 

За словами Джабріля, нова конституція Лівії може бути поставлена на голосування референдумом, який проводився б у присутності спостерігачів ООН. Після цього будуть проведені президентські, а потім - парламентські вибори.

У п`ятницю намічена зустріч Джабріля з представниками Білого дому.

 

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