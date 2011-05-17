У Москві горів будинок, де мешкали гастарбайтери: 7 жертв
09:39, 17 травня 2011Світ
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Врятовано 20 людей
У центрі Москви внаслідок пожежі сьогодні вночі загинуло 7 чоловік.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.
«На даний момент розглядаються дві версії виникнення пожежі в триповерховому напіввиселеному будинку у Великому Афанасієвському провулку - порушення правил експлуатації електроприладів і необережне поводження з вогнем», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що на даний момент пожежа погашена, врятовано 20 чоловік.
За інформацією правоохоронних органів, у будинку проживали гастарбайтери з сім'ями із Середньої Азії, які працювали двірниками.
На місці події працювали 15 пожежних розрахунків.
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