У Москві горів будинок, де мешкали гастарбайтери: 7 жертв

У центрі Москви внаслідок пожежі сьогодні вночі загинуло 7 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

«На даний момент розглядаються дві версії виникнення пожежі в триповерховому напіввиселеному будинку у Великому Афанасієвському провулку - порушення правил експлуатації електроприладів і необережне поводження з вогнем», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на даний момент пожежа погашена, врятовано 20 чоловік.

За інформацією правоохоронних органів, у будинку проживали гастарбайтери з сім'ями із Середньої Азії, які працювали двірниками.

На місці події працювали 15 пожежних розрахунків.