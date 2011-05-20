Сильний землетрус у Туреччині

Землетрус магнітудою 6,0, який стався ніч на п`ятницю на заході Туреччині, не минувся без потерпілих, також було пошкоджено кілька будинків, передає РІА "Новини".

Як повідомляється на сайті Геологічної служби США, центр землетрусу, зафіксованого о 23.15, був на глибині 4,6 кілометра. Епіцентр підземних поштовхів розташований на відстані 77 км на північний захід від міста Кютах`я і за 330 кілометрах від Анкари.

За даними турецької обсерваторії Kandilli, щонайменше шість афтершокових землетрусів сталися слідом за основним. Максимальна магнітуда повторних поштовхів склала 4,6.

Як передає турецький телеканал AHaber TV, в лікарні міста Симав, розташованого неподалік епіцентру землетрусу, надійшли постраждалі в результаті поштовхів. Телеканал не зазначає, скільки саме людей одержали травми.

Телеканал NTV, у свою чергу, повідомив з посиланням на жителя Симава, що кілька будинків одержали пошкодження, а велика частина міста залишилася без електрики.

Землетруси в Туреччині відбуваються досить часто. Два найпотужніших - магнітудою 7,4 - сталися в серпні і листопаді 1999 року на північному заході країни в районі Мармурового моря. Тоді загинули близько 18 тисяч людей.