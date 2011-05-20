Землетрус у Туреччині: 4 загиблих, 80 потерпілих

На заході Туреччині в результаті землетрусу магнітудою 5,7 загинули чотири особи, ще 80 постраждали, передає РІА «Новости».

Землетрус стався у четвер увечері, його епіцентр знаходився в повіті Симав у провінції Кютахія. Підземний поштовх відчувався у багатьох районах західної і центральної Туреччини, зокрема у Стамбулі. Слідом за першим землетрусом в Кютахії до 6 години ранку п'ятниці було зареєстровано більш як 50 поштовхів меншої магнітуди, зокрема 4,6, повідомила на своєму сайті сейсмообсерваторія Босфорського університету.

Очевидці землетрусу в Кютахії повідомили, що воно було таким сильним, що у вікнах будинків лопалося скло, а люди в перші секунди не могли пересуватися, передають телеканали CNN-Turk і NTV.

Центр повіту залишився без електрики, багато старих будинків зруйновано, у ряді житлових будівель утворилися тріщини. Значна частина місцевих жителів провела минулу ніч на вулиці, побоюючись нових землетрусів, передає NTV.

Збиток від стихійної лиха уточнюється, повідомили у п'ятницю вранці в прямому ефірі телеканалу представники рятувального відомства. Вони також сказали, що розгортають у районі землетрусу наметове містечко для тимчасового розміщення місцевих жителів.

Сейсмологи не прогнозують нових сильних поштовхів у Кютахії, водночас вони не виключають, що землетруси магнітудою 4-4,5 певний час продовжуватимуться.

За даними турецьких ЗМІ, які посилаються на поліцейські джерела, серед загиблих і потерпілих від землетрусу іноземних громадян немає.