Опозиція Грузії добилася прямого ефіру

Громадське ТБ у вечірньому випуску новин транслювало в прямому ефірі заяву одного з лідерів «Народного зібрання» Ніно Бурджанадзе та інших лідерів.

Лідери «Народного зібрання» раніше зажадали від керівництва громадського ТБ дати їм прямий ефір. У своїй заяві Ніно Бурджанадзе заявила, що мітинг триватиме і його учасники розходитися не будуть. При цьому вона закликала громадян Грузії приєднатися до мітингу.

Із закликом до населення прийти до будівлі ТБ виступили та інші лідери опозиційної організації. В акції беруть участь до п`яти тисяч осіб. Поліція не перешкоджає проведенню мітингу в Тбілісі.

Самі представники «Народного зібрання» заявили також журналістам, що вогнепальна зброя не застосовувалася проти мітингуючих у Батумі.

У ці хвилини в Тбілісі прихильники «Народного зібрання» продовжують мітинг у будівлі телебачення.

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