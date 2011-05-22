Лідер Аль-Каїди закликає жителів Саудівської Аравії до повстання

Айман аз-Завахірі, 59-річний єгиптянин, друга за впливовістю після бен Ладена людина в "Аль-Каїді", закликав жителів Саудівської Аравії "підхопити хвилю повстань, яка захлиснула цього року арабський мир".

Як повідомляє телеканал France24 з посиланням на американське відомство з пошуку міжнародних терористичних організацій" (SITE Intelligence Group ), аз-Завахірі також наголосив, що скинених президентів Тунісу та Єгипту підтримували уряди країн Заходу.

Відеозвернення було записане сомалійською "Аль-Шабаб" ще до загибелі бен Ладена.