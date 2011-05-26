Румунія бойкотує саміт у Варшаві

Румунія, слідом за Сербією, бойкотуватиме саміт країн Центральної Європи і США у Варшаві - на знак протесту проти участі в ньому Косова, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на апарат румунського президента Траяна Бесеску.

У вівторок про те, що він не приїде до столиці Польщі, заявив президент Сербії Борис Тадич.

Сербія і Румунія не визнають незалежність Косова.

На форумі, який відкриється у п`ятницю у Варшаві, лідери 20 країн обговорять з президентом США Бараком Обамою підсумки двох десятиліть демократичних реформ у Центральній Європі, а також зміни в арабських країнах.

Гостями варшавського саміту стануть президенти Німеччини, Австрії, Італії, країн Балтії і Балканського регіону.