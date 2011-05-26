Румунія бойкотує саміт у Варшаві
05:19, 26 травня 2011Світ
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На форум зберуться лідери 20 країн
Румунія, слідом за Сербією, бойкотуватиме саміт країн Центральної Європи і США у Варшаві - на знак протесту проти участі в ньому Косова, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на апарат румунського президента Траяна Бесеску.
У вівторок про те, що він не приїде до столиці Польщі, заявив президент Сербії Борис Тадич.
Сербія і Румунія не визнають незалежність Косова.
На форумі, який відкриється у п`ятницю у Варшаві, лідери 20 країн обговорять з президентом США Бараком Обамою підсумки двох десятиліть демократичних реформ у Центральній Європі, а також зміни в арабських країнах.
Гостями варшавського саміту стануть президенти Німеччини, Австрії, Італії, країн Балтії і Балканського регіону.
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