Видобуток сланцевого газу в Литві може знизити залежність від Росії

Промисловий видобуток сланцевого газу на заході Литви, якщо припущення науковців про його поклади підтвердяться, може початися за кілька років, повідомляють литовські ЗМІ з посиланням на заступника директора Литовської геологічної служби Йонаса Саткунаса.

Це дозволило б Литві зменшити залежність від газу, що постачався з Росії, на 30-50 років. Нині Литва практично повністю залежить від постачань російського газу.

Вартість родовищ, за попередніми підрахунками, може досягати 30 мільярдів доларів.

На думку міністра енергетики Литви Арвідаса Секмокаса, розвідка родовищ нині обійшлася б у 250 мільйонів доларів, проте до початку промислового видобутку, мабуть, пройде десятиліття.

"Це тільки припущення. Тільки теоретичні підрахунки. Ми працюємо з однією компанією, надали їм свої проби і одержимо вже реальніші розрахунки", - сказав після зустрічі з прем`єр-міністром заступник директора Литовської геологічної служби Йонас Саткунас.

За даними американських експертів, наданими міністрові енергетики Литви під час його візиту в США два тижні тому, можливі поклади сланцевого газу є на південному заході Литви і тягнуться до Калінінградської області та Польщі, де цього газу особливо багато. Литовські науковці про наявність джерел сланцевого газу в Литві заявляли ще кілька років тому.

Саткункас стверджує, що родовища Литви становлять близько 480 мільярдів кубічних метрів, а добути можна 100 мільярдів кубометрів.

Сланцевий газ нічим не відрізняється від природного газу, який споживається наразі в Литві .

"Якщо цього року буде оголошений конкурс і буде переможець, то наступного року можна почати пробні свердлування", - цитує РІА "Новости".