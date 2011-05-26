Видобуток сланцевого газу в Литві може знизити залежність від Росії
Якщо підтвердяться дані про поклади
Промисловий видобуток сланцевого газу на заході Литви, якщо припущення науковців про його поклади підтвердяться, може початися за кілька років, повідомляють литовські ЗМІ з посиланням на заступника директора Литовської геологічної служби Йонаса Саткунаса.
Це дозволило б Литві зменшити залежність від газу, що постачався з Росії, на 30-50 років. Нині Литва практично повністю залежить від постачань російського газу.
Вартість родовищ, за попередніми підрахунками, може досягати 30 мільярдів доларів.
На думку міністра енергетики Литви Арвідаса Секмокаса, розвідка родовищ нині обійшлася б у 250 мільйонів доларів, проте до початку промислового видобутку, мабуть, пройде десятиліття.
"Це тільки припущення. Тільки теоретичні підрахунки. Ми працюємо з однією компанією, надали їм свої проби і одержимо вже реальніші розрахунки", - сказав після зустрічі з прем`єр-міністром заступник директора Литовської геологічної служби Йонас Саткунас.
За даними американських експертів, наданими міністрові енергетики Литви під час його візиту в США два тижні тому, можливі поклади сланцевого газу є на південному заході Литви і тягнуться до Калінінградської області та Польщі, де цього газу особливо багато. Литовські науковці про наявність джерел сланцевого газу в Литві заявляли ще кілька років тому.
Саткункас стверджує, що родовища Литви становлять близько 480 мільярдів кубічних метрів, а добути можна 100 мільярдів кубометрів.
Сланцевий газ нічим не відрізняється від природного газу, який споживається наразі в Литві .
"Якщо цього року буде оголошений конкурс і буде переможець, то наступного року можна почати пробні свердлування", - цитує РІА "Новости".