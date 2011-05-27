Що сталося в Тбілісі?

Президент Грузії Михайло Саакашвілі схарактеризував дії опозиції, яка намагалася зірвати військовий парад напередодні Дня незалежності країни, як реалізацію "сценарію, запланованого в Росії".

Грузія 26 травня відзначає 20-річний ювілей з дня проголошення незалежності, в країні проходять заплановані урочисті заходи. Зокрема, в Тбілісі відбувся військовий парад за участю особового складу Збройних сил Грузії.

Проте цього року військовий парад в Тбілісі був під загрозою зриву - у ніч перед його проведенням опозиційне "Народне зібрання" перемістило акцію від будинку суспільного телебачення, де мітингувало п`ять днів, на проспект Руставелі, зайняло територію перед парламентом і блокувало трибуну, з якою парад повинен мав приймати президент країни. Лідер "Народного зібрання" Ніно Бурджанадзе заявляла, що "не дасть владі спокійно провести парад".

Одразу після опівночі, коли закінчився узгоджений з мерією термін проведення акції, загони спецназу витіснили мітингуючих, загалом близько тисячі осіб, з проспекту Руставелі.

Впродовж розгону акції були численні затримання, за даними МВС, звинувачення пред`явлені майже 90 особам. Загинули двоє людей, зокрема один поліцейський. У лікарнях залишаються 37 осіб, зокрема вісім поліцейських.

За словами Саакашвілі, "військовий парад, вчорашня відповідь поліції і консоліция суспільства стали відповіддю на цей план ФСБ". Грузії "потрібна активна нормальна опозиція, яка через свої амбіції не поступатиметься інтересами країни... нормальні правила гри та ...здорові політичні дебати", - сказав президент.

Міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе - у відповідь на вимогу представника МЗС Росії провести міжнародне розслідування - заявив, що "несанкціонований мітинг в Тбілісі переріс у факт порушення правопорядку, і правоохоронні органи країни діяли абсолютно адекватно". А заяви російського МЗС свідчать про "розчарування Кремля тим, що там (у Москві) задумана, профінансована і організована провокація, яка мала відбутися в Грузії, не відбулася".

Про занепокоєння зростанням політичної напруженості в Грузії заявила у четвер Європейська Комісія. У зв`язку з розгоном поліцією мітингу в Тбілісі Євросоюз закликає не застосовувати силу в політичних цілях.

"Ми розуміємо необхідність підтримувати порядок, але водночас нагадуємо грузинським властям, що він не повинен забезпечуватися непропорційними заходами. Єврокомісія наполягає, щоб грузинський уряд розслідував всі заяви про насильство з боку поліції", - заявила офіційний представник Європейської Комісії Наташа Батлер. Дії спецназу проти учасників мітингу вона розцінила як жорстокі.

Зі свого боку помірна опозиція Грузії заявила про безперспективність боротьби з режимом Саакашвілі. Партії так званої опозиційної "вісімки" переконані, що демократичне майбутнє Грузії повинне забезпечуватися шляхом справедливих виборів, і його потрібно рятувати як від сьогоднішніх властей, так і від революційних потрясінь.