Королева Великої Британії нагородила орденом колишнього полковника КДБ (фото)
Традиція на честь дня народження Єлизавети II
|Олег Гордієвський. Фото АР
Орден св.Михайла і св.Георгія є шостим за значущістю в ієрархії держнагород Великої Британії. Багато британських ЗМІ відзначили, що саме такий орден був вручений, згідно книзі Яна Флеммінга, найбільш відомому британському агентові розвідки в світі художньої літератури - Джеймсу Бонду.
Іншими лауреатами премії британської королеви стали діячі культури: учені, журналісти, правозахисники, актори, письменники, спортсмени. Кавалером ордена Британської імперії був нагороджений відомий поп-співак Джо Кокер, футболіст Райан Гіггз, британський письменник індійського походження Салман Рушді, письменник і актор-комік австралійського походження Баррі Гамфріс, ведучий новин Крістіан Аманпур, правозахисник Шамі Чакрабарті і багато інших.
Всього було вручено 946 нагород. 21 людина одержала звання лицаря Британської імперії, 329 – стали кавалерами ордена Британської імперії.