Королева Великої Британії нагородила орденом колишнього полковника КДБ (фото)

Колишнього полковника КДБ Олега Гордієвського, звинуваченого в СРСР у шпигунстві і зраді батьківщині, нагородили у Великій Британії орденом св.Михайла і св.Георгія, який традиційно вручається на честь дня народження королеви Великої Британії Єлизавети II. Як повідомляє РБК з посиланням на Бі-бі-сі, О.Гордієвський одержав одну з вищих державних нагород країни "за свою службу на благо безпеки Великої Британії".

Орден св.Михайла і св.Георгія є шостим за значущістю в ієрархії держнагород Великої Британії. Багато британських ЗМІ відзначили, що саме такий орден був вручений, згідно книзі Яна Флеммінга, найбільш відомому британському агентові розвідки в світі художньої літератури - Джеймсу Бонду.

Іншими лауреатами премії британської королеви стали діячі культури: учені, журналісти, правозахисники, актори, письменники, спортсмени. Кавалером ордена Британської імперії був нагороджений відомий поп-співак Джо Кокер, футболіст Райан Гіггз, британський письменник індійського походження Салман Рушді, письменник і актор-комік австралійського походження Баррі Гамфріс, ведучий новин Крістіан Аманпур, правозахисник Шамі Чакрабарті і багато інших.

Всього було вручено 946 нагород. 21 людина одержала звання лицаря Британської імперії, 329 – стали кавалерами ордена Британської імперії.