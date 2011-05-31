Новий польський посол "добре знається на східних справах"

Призначення новим Надзвичайним та Повноважним Послом Польщі в Україні заступника міністра закордонних справ Генрика ЛИТВИНА підтверджує важливість для поляків співпраці з українцями.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

„Це дуже важливий та позитивний сигнал”, - сказав він, зауваживши, що далеко не до кожної держави послом Польщі призначають віце-міністра.

Експерт зазначив, що Г.ЛИТВИН має значний досвід роботи не лише в Міністерстві закордонних справ, а й у польських дипломатичних представництвах за кордоном, серед яких Росія та Білорусь. „Це людина, яка добре знається на східних справах, як з рівня міністерства, так і з рівня дипломатичного представництва”, - сказав він.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ висловив думку, що значний досвід та контакти нового посла позитивно впливатимуть на розвиток польсько-української співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 52-річний Г.ЛИТВИН планує сьогодні прибути до Києва, де після вручення вірчих грамот розпочне роботу посла Польщі в Україні.

Його попередник, призначений послом у вересні 2005 року, Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ завершив свою роботу в Києві у листопаді 2010 року.