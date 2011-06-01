Затримані в Москві політики відпущені з поліції

У Москві в вівторок на Тріумфальній площі були затримані, за даними опозиції, близько 70 учасників несанкціонованої акції на захист 31-ої статті конституції про свободу зборів.

У правоохоронних органах міста повідомили об 26 доставлених до відділків поліції.

Як заявив координатор руху "Лівий фронт" Сергій Удальцов, який опинився серед затриманих, він, Костянтин Косякін, Ілля Яшин, Едуард Лимонов і ще один активіст були відпущені з поліції під зобов`язання з`явитися до мирового суду 8 і 9 червня. Опозиціонерів звинувачують у порушенні порядку проведення масової акції.

У Петербурзі опозиція провела у вівторок дві акції на захист свободи зборів - біля Гостиного двору і на Дворцовій площі, були затримано близько 50 осіб, - повідомляє кореспондент Радіо Свобода.